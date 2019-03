Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit vier ...

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen auf der B 105 Höhe Mesekenhagen (LK Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg -

Am 18.03.2019 gegen 16:45 Uhr kam es auf der B 105 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der 56-jährige Fahrzeugführer eines Ford Fiesta wollte von der B 105 nach rechts auf die Zufahrt der Greifswalder Str. in Mesekenhagen abbiegen. Der 57-jährige Fahrzeugführer des nachfolgenden VW T6 bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den Ford auf. In weiterer Folge wurde der Fiesta in zwei in der Abfahrt hintereinander wartende PKW Opel Zafira geschleudert. Nach dem Zusammenstoß mit dem Ford überschlug sich der VW T6 und kam rechtsseitig hinter der Abfahrt zum Stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer des VW-Busses schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Fahrer des Ford Fiesta, sowie die 48-jährige Fahrerin des ersten Opel Zafira wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden umgehend durch die eingesetzten Rettungskräfte zur med. Versorgung in das Uni-Klinikum Greifswald gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 41.600 Euro. Die Unfallbeteiligten stammen aus dem Raum Greifswald. Lediglich der 56-jährige Fahrer des Fiesta stammt aus dem Saale-Holzland-Kreis. Während der Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die B 105 kurzzeitig voll gesperrt werden.

