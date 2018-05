Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in 18311 Klockenhagen (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten - Am 29.05.2018 kam es gegen 20:20 Uhr in der Ortslage Klockenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel Astra und einem Pkw VW Bora. Ein auf der Mecklenburger Straße in Richtung Ribnitz fahrender 43-jähriger Opel-Fahrer missachtete an der Kreuzung zur Bäderstraße die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers, der aus Dierhagen kommend in Richtung B 105 fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Beim Unfallverursacher aus dem Landkreis Rostock stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,29 Promille fest. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR. Die Fahrbahn musste am Unfallort durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

