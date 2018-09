Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 20 zwischen der AS Strasburg und Pasewalk - Nord in Richtung Stettin

Pasewalk - Am 02.09.2018 gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen der Anschlussstelle Strasburg und der Anschlussstelle Pasewalk - Nord in Richtung Stettin ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Ein 77-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes fuhr mit seinem PKW auf den Parkplatz Ravensmühle. Auf Grund unangepasster Geschwindigkeit verlor er beim Befahren des Parkplatzes die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links ab und überfuhr die festverankerte rot-weiß gestreifte Leitplatte. In der weiteren Folge fuhr er mit dem PKW die dortige Böschung hinauf und kam oben auf der Böschung zum Stillstand. Dadurch wurden der Fahrer und seine 77-jährige Ehefrau verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an der Leitplatte, der Böschung und am PKW mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

