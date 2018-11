Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen bei Möllenhagen

Waren/Müritz - Am 22.11.2018 gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der B 192, zwischen Möllenhagen und Klein Plasten ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnisstand wollte der aus Richtung Waren kommende 58-jährige LKW-Fahrer nach links, in Richtung Kraase, abbiegen. Der hinter dem LKW fahrende 31-jährige Fahrer eines PKW VW erkannte die Verkehrssituation zu spät und versuchte noch dem LKW auszuweichen. Er fuhr jedoch auf den stehenden LKW auf. Dabei verletzten sich der 31-jährige Fahrer des PKW VW und sein 26-jähriger Beifahrer leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in das Müritz-Klinikum Waren gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der LKW konnte seine Fahrt fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000,- EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen auf der B 192. Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

