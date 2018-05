Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Beteiligung des Parlamentarischen Staatssekretärs Herrn Patrick Dahlemann

Ueckermünde -

Am 25.05.2018 gegen 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes in der Pasewalker Straße in 17358 Torgelow zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung des Parlamentarischen Staatssekretärs Herrn Patrick Dahlemann. Dieser befuhr mit seinem PKW BMW den Parkplatz des OBI-Baumarktes. Als er sich dabei auf Höhe des PKW Mitsubishi des 81-jährigen Unfallverursachers befand, beabsichtigte dieser rückwärts aus seiner Parklücke fahren. Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen PKW BMW. Es kam zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der BMW des Herrn Dahlemann leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

