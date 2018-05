Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der L212 bei Velgast (LK VR)

Barth -

Am 27.05.2018 gegen 18:50 Uhr kam es auf der L 212 zwischen den Ortschaft Karnin und Velagst zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines PKW Opel Corsa befuhr die L 212 aus Richtung Velgast kommend in Richtung Karnin. In einer Rechtskurve kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Anschließend versuchte er vom Unfallort zu flüchten, was ihm aber nicht gelang. Bei dem Unfall zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme am Unfallort stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Bei der Überprüfung seiner Person wurde ebenfalls festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem gab der 26-Jährige an, sich das Fahrzeug von einem Bekannten genommen zu haben ,ohne dass dieser davon Kenntnis hatte. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges erstattet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

