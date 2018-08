Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Rowa und Groß Nemerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland - Am 23.08.18, gegen 22:50 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Rowa und Groß Nemerow ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam mit seiner KTM beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, wieder auf die Straße aufzufahren, stürzte der 17-Jährige mit seiner Maschine. Die KTM rutschte anschließend in die rechte Fahrbahnnebenanlage. Aufgrund der Hitze von Motor und Auspuffanlage geriet das trockene Gras in Brand. Daraufhin zog der Verunfallte sein Motorrad aus dem Gefahrenbereich, verständigte die Rettungsleitstelle und diese die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rowa, Groß Nemerow und Burg Stargard waren vor Ort und hatten das brennende Gras schnell gelöscht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 17-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Ihm wurde im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erlitt bei dem Unfall nur einige leichte Schürfwunden. An der KTM und der Böschung entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 350 Euro.

Im Auftrag

Holger Bahls,Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

