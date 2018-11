Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter erheblicher Einwirkung von Alkohol auf der L266 bei Bansin (LK VG)

Neubrandenburg -

Am 11.11.2018 gegen 16:50 Uhr kam es in der Ahlbecker Chaussee in 17429 Seebad Bansin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 49-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Ahlbecker Chaussee (L266) aus Richtung Heringsdorf kommend in Richtung Ückeritz. An der Kreuzung Ahlbecker Chaussee / Str. Dorf Bansin beabsichtigte er nach links in die Straße Dorf Bansin abzubiegen. Hierbei ordnete er sich in die Linksabbiegespur ein. Zur gleichen Zeit befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKW Opel die Straße Dorf Bansin aus Richtung Alt Sallenthin kommend in Richtung Ahlbecker Chaussee. An der Kreuzung Ahlbecker Chaussee / Straße Dorf Bansin beabsichtigte er nach rechts auf die Ahlbecker Chaussee abzubiegen. Dabei kam er von einer Fahrspur ab und stieß gegen den in der Linksabbiegespur stehenden PKW Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Opel-Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen den 46-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB