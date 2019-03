Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall unter Einfluss ...

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol auf der B194 zwischen Borrentin und Basepohl (LK MSE)

Demmin -

Am 19.03.2019, gegen 17:20 Uhr kam es auf der B194 zwischen den Ortslagen Borrentin und Basepohl, Höhe Abfahrt Gnevezow, zu einem Verkehrsunfall. Der 64-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi fuhr auf den PKW Ford einer 55-jährigen Fahrzeugführerin auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es erfolgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme, welche im KKH Demmin durchgeführte wurde. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Des Weiteren erfolgte die Beschlagnahme seines Führerscheines.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

