Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall zwischen einem ...

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg - Am 14.09.2018, gegen 00:50 Uhr, ereignete sich in Neubrandenburg, auf dem Friedrich-Engels-Ring, kurz nach der Auffahrt Neustrelitzer Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr den Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Neustrelitzer Straße kommend. Beim Auffahren auf den Friedrich-Engels-Ring bemerkte sie zu spät, dass der von links kommende vorfahrtberechtigte Lkw, auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro, davon ca. 9.000 Euro am PKW. Sowohl die Fahrerin des VW Golf als auch der 28-jährige LKW-Fahrer blieben unverletzt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

