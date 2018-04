Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall zwischen PKW ...

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin

Neustrelitz -

Am 06.04.2018 gegen 17:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "Kaufland" in 17235 Neustrelitz in der Strelitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin mit Rollator. Der 75-jährige Fahrer eines PKW Hyundai wollte mit seinem PKW rückwärts aus der Parklücke ausparken. Hierbei übersah er die hinter seinem Fahrzeug langgehende 87-jährige Fußgängerin mit Rollator. Diese stürzte auf Grund des Zusammenstoßes und zog sich eine Kopfverletzung zu. Auf Grund der Kopfverletzung musste sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Neustrelitz gebracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am Fahrzeug des 75-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB