Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall zwischen zwei ...

Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Krad

Pasewalk -

Am 12.06.2018 gegen 16:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 17309 Pasewalk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und zwei PKW. Der 57-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Haußmann Straße kommend in Richtung Papendorfer Chaussee. Auf Höhe des Baumarktes "Jakob Zement" Beabsichtigte er nach links auf den Parkplatz Marktes abzubiegen. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen 53-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeug. Hierbei kam der Kradfahrer mit seinem Leichtkraftrad zu Fall und rutschte mit diesem seinerseits in einen im Gegenverkehr befindlichen PKW VW UP einer 40 -jährigen Fahrzeugführerin.

Bei dem Unfall zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. Diese wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.500,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

