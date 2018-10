Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfallflucht - ...

Verkehrsunfallflucht - betrunkener Autofahrer leistete Widerstand ( Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Greifswald - Durch einen Autofahrer wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über Notruf am 27.10.2018,gegen 20:00 Uhr informiert, dass ein PKW Passat auf seinen PKW aufgefahren sei und es zum Unfall mit Sachschaden kam. In der Folge flüchtete der Verursacher. Der Unfallort war auf der Schönwalder Landstraße in 17489 Greifswald. Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Unfallfahrzeug nahe einer Tankstelle in Greifswald gesichtet werden. Der flüchtige Fahrer wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten im angrenzenden Gelände zur Tankstelle gestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der Mann widersetzte sich massiv der anschließenden Blutprobenentnahme im Universitätskrankenhaus Greifswald, indem er auch mehrmals in Richtung der Beamten schlug. Er beruhigte sich erst wieder, nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden. Gegen den 34-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich bekannt ist, wird nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung geführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

