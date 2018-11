Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verletzter Radfahrer in ...

Verletzter Radfahrer in Neubrandenburg , LK MSE

Neubrandenburg - Am 26.11.2018 um 15: 18 Uhr befuhr ein 23jähriger Neustrelitzer mit seinem Pkw die Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg in Richtung Klinikum. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er dabei einen vor sich fahrenden 76 jährigen Fahrradfahrer aus Neubrandenburg. Er fuhr in weiterem Verlauf auf den Radfahrer auf. Dieser verletzte sich dabei schwer und wurde mittels RTW ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.100,- EUR

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

