Polizeipräsidium Neubrandenburg / Vermisster 53-Jähriger in ...

Vermisster 53-Jähriger in 18573 Dreschvitz auf der Insel Rügen

Bergen -

Seit dem 17.09.2018, um 10:30 Uhr, wird der 53-Jährige Heiko Stottmeister aus 18573 Dreschvitz vermisst. Der Gesuchte wurde gegen 10:30 Uhr zum letzten Mal in seinem Zimmer in der Nachsorgeeinrichtung in der Landower Straße gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Herr Stottmeister hat gesundheitliche Probleme und benötigt dringen Insulin. Auf Grund der gesundheitlichen Probleme kann es zur Orientierungslosigkeit bei der gesuchten Person kommen. Der Gesuchte ist 158 cm groß und von dicklicher Gestalt. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er ein beiges T-Shirt und eine dunkle Jogginghose trägt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des Polizeihubschraubers, sowie eines Fährtensuchhundes, der Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern-Rügen und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838-8100 , in jeder andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

