Polizeipräsidium Neubrandenburg / Vermisster 66-Jähriger in ...

Vermisster 66-Jähriger in Stralsund

Stralsund -

Seit dem 02.10.2018 gegen 13:00 Uhr wird in Stralsund der 66-Jährige Hans-Jürgen Brückmann vermisst. Der Gesuchte besuchte gemeinsam mit einer Gruppe das Ozeaneum in Stralsund. Gegen 13:00 Uhr verlor er im Ozeaneum den Anschluss an die Gruppe. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Gesuchte ist orientierungslos und findet allein nicht zurück. Zur Beschreibung kann gesagt werden. Er ist 173 cm groß, von schlanke Gestalt, hat graue kurze Haare und einen grauen Oberlippenbart. Er trägt eine helle Hose, eine braue Wildlederjacke und darunter weinen weißen Pullover mit bunten Streifen.

Die Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Gesuchten.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

