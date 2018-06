Polizeipräsidium Neubrandenburg / Versuchte Brandstiftung in ...

Versuchte Brandstiftung in 18435 Stralsund

Stralsund -

Am 02.06.2018 gegen 15:30 Uhr kam es in 18435 Stralsund in der Heinrich-von-Stephan-Straße zu einer versuchten Brandstiftung. Durch einen 64-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde beim Betreten des Kellers bemerkt, dass der Kellerbereich stark verraucht war und im Kellerbereich die Holztür eines Kellerverschlages brannte. Er lief sofort in seine Wohnung zurück und holte einen Eimer Wasser. Damit gelang es ihm das Feuer zu löschen und somit ein Übergreifen auf die anderen Kellerverschläge zu verhindern. Anschließend informierte er die Polizei. Durch diese konnte festgestellt werden, dass durch unbekannte Täter der Sichtschutz aus Pappe an der Kellertür angezündet worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR. Personen wurden keine verletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB