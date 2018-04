Polizeipräsidium Neubrandenburg / Versuchter Einbruchsdiebstahl ...

Versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Supermarkt in Ribnitz-Damgarten, LK Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten - Am 28.04.2018 gegen 22:45 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung in einem Supermarkt im Rostocker Landweg in Ribnitz-Damgarten. Zu diesem Zeitpunkt versuchten zwei unbekannte Täter den Supermarkt zu verlassen, in den sie sich nach derzeitigen Erkenntnissen vorher hatten einschließen lassen. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Klosterwiesen. Die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten begannen unverzüglich mit der Fahndung nach den Flüchtigen. Dabei wurden sie u.a. auch durch einen Polizeihubschrauber der Landespolizei M-V unterstützt. Durch den Polizeihubschrauber konnten drei Personen(1x14/ 2x 15 Jahre) festgestellt werden, die sich in verdächtiger Weise und unter Mitführung von Rucksäcken im Rostocker Landweg aufhielten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen stand aber fest, dass die drei Personen nicht die gesuchten Täter waren. Die wahren Täter konnten nicht mehr gestellt werden. Aus dem Supermarkt wurde augenscheinlich nichts entwendet. Eine Anzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Hausfriedensbruchs wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

