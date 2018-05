Polizeipräsidium Neubrandenburg / Versuchter schwerer Raub in ...

Versuchter schwerer Raub in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund - Am 25.05.2018, gegen 20:40 Uhr, kam es Stralsund, Knöchelsöhren, zu einem versuchten schweren Raub. Ein 19-jähriger Stralsunder beabsichtige Pizzen auszuliefern. Als er sein Moped parkte und sich zur Lieferadresse begab, folgten ihm plötzlich zwei Personen von hinten. Als sich der Pizza-Bote umdrehte, wurde er unvermittelt geschlagen und dabei leicht verletzt. Der 19-Jährige konnte daraufhin flüchten und sich in Sicherheit bringen. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen durchsuchten die Transportbehälter des Pizza-Boten und entfernten sich anschließend ohne Beute vom Tatort. Beide Tatverdächtige waren ca. 1,80m bis 1,90m groß, schwarz gekleidet und maskiert. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890-624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

