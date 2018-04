Polizeipräsidium Neubrandenburg / Wohnungsbrand in Stralsund (LK ...

Wohnungsbrand in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund - Am 26.04.2017, um 17:59 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass die Feuerwehr zu einem ausgelösten Brandmelder in Grünthal in Stralsund ausgerückt ist. In der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses hat es in einer Wohnung an mehreren Stellen leicht gebrannt. Die 49-jährige Mieterin der besagten Wohnung musste aufgrund der starken Rauchentwicklung mittels Rettungsleiter durch die Berufsfeuerwehr Stralsund aus der Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kameraden der Feuerwehr haben den Brand schnell gelöscht. Durch das Löschwasser wurden zwei unter der Brandwohnung befindliche Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Andere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und brauchten auch nicht evakuiert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zur Klärung der genauen Brandursache wird am 27.04.2018 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

