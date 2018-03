Polizeipräsidium Neubrandenburg / Wohnungseinbruchsdiebstahl in ...

Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus während einer Trauerfeier, LK MSE

Neubrandenburg/ Wildberg - Am 24.03.2018 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Wildberg bei Altentreptow zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter hebelten die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in dieses. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck entwendet und ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR verursacht. Die Besitzer des Einfamilienhauses befanden sich während des Einbruchs bei der Beerdigung eines nahen Familienangehörigen. Polizeiliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Täter gezielt Häuser von Trauergästen aufsuchen und in diese Einbrechen. Durch zwei Zeuginnen konnten Erkenntnisse zu den möglichen Tätern erlangt werden. Eine Zeugin konnte einen der vermeintlichen Täter wie folgt beschreiben: ca. 35-40 Jahre alt, ca. 1,65 - 1,70 m groß, schlanke Figur, kurze Haare mit beginnenden Geheimratsecken, braune ins gräulich gehende Haarfarbe, unauffällig mit dunkler Hose und grauer Jacke bekleidet Eine weitere Zeugin beschrieb einen verdächtigen PKW wie folgt: silbriger oder weißer PKW, VW Golf, älteres Baujahr (Generation IV oder älter), Kennzeichen mit PZ beginnend

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Wer hat im Bereich Wildberg im genannten Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge gesehen, die im Tatzusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994/2310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn Telefon: 0395/5582-2040/2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Imagebroschüre des PP NB: http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/ Imagefilm der Polizei M-V: http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV