Polizeipräsidium Neubrandenburg / Wohnungseinbruchsdiebstahl in ...

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Karlsburg Landkreis Vorpommern Greifswald

Greifswald - Am 03.09.2018 zwischen 06:30 Uhr und 18:10 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Karlsburg ein. Hierzu hebelten die Täter die äußere Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Im Haus entwendeten die Täter die beiden Motorradschlüssel zu einer Harley Davidson. Dann öffneten die Täter das unverschlossene Garagentor und schoben das Motorrad Harley Davidson nach draußen. Bei Eintreffen der Polizei steckte ein Motorradschlüssel im Zündschloss. Neben dem Motorrad standen ein Benzinkanister und ein Motorradhelm. Beide Sachen waren Eigentum des Geschädigten. Am Tatort wurde ein Fahrrad sichergestellt, welches nicht Eigentum des Geschädigten war. Der oder die Täter müssen das Fahrrad am Tatort zurückgelassen haben. Außer dem zweiten Motorradschlüssel wurde nichts weiter entwendet. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

