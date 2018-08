Polizeipräsidium Neubrandenburg / Zapfsäule durch Unfall ...

Zapfsäule durch Unfall beschädigt(LK Vorpommern-Greifswald)

Strasburg -

Am 31.08.2018 gegen 01:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger, ortsfremder Pkw-Fahrer auf das Gelände der Total Tankstelle in Strasburg um zu tanken. Nachdem er bemerkte, dass die Tankstelle zur Nachtzeit geschlossen hatte, wollte er seine Fahrt fortsetzen. Dabei vergaß er, dass er bereits die Zapfpistole in den Tankstutzen seines PKW gesteckt hat und riss die Zapfpistole beim Anfahren von der Zapfsäule ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

