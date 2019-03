Polizeipräsidium Neubrandenburg / Zigarettenautomat in 17491 ...

Zigarettenautomat in 17491 Greifswald gesprengt

Greifswald -

Am 03.03.2019 gegen 17:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Dostojewskistraße in 17491 Greifswald ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Greifswald bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter war der Zigarettenautomat auf unbekannter Art und Weise aufgesprengt worden. Hierbei wurde der Zigarettenautomat stark deformiert und die Täter konnten aus dem Automaten eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten entwenden, Ebenfalls entwendet wurde die Geldkassette des Automaten, in welcher sich eine zur Zeit unbekannte Geldmenge befand. Der Sachschaden an dem Automaten beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR. Durch die Beamten wurden einige Bewohner zum Sachverhalt befragt. Diese gaben an, gegen 05:00 Uhr einen sehr lauten Knall gehört zu haben. Da in dem Bereich des Öfteren Feuerwerkskörper gezündet werden haben sich die Anwohner nicht dabei gedacht.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

