Polizeipräsidium Neubrandenburg / Zusammenstoß PKW und ...

Zusammenstoß PKW und Radfahrerin bei Löcknitz - Radfahrerin schwer verletzt (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk -

Am 30.03.2019,gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L 283 zwischen Rothenklempenow und Löcknitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 15-jährige Radfahrerin auf dem Weg nach Hause die Landesstraße 283. Ein PKW-Fahrer fuhr in gleicher Fahrtrichtung und es kam beim Vorbeifahren zu einer seitlichen Berührung mit der Radfahrerin. In der Folge wurde die 15 Jährige vom Fahrrad gerissen. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Bein und wurde schwer verletzt in die Asklepios-Klinik Pasewalk eingeliefert wo sie operativ versorgt werden musste. Die Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm. Nach Aussagen des 39 jährigen Mercedes-Benz Fahrers erkannte er die Radfahrerin zu spät, weil das Rad im dunklen Waldabschnitt nicht beleuchtet war. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

