Polizeipräsidium Neubrandenburg / zwei PKW in Neubrandenburg ...

zwei PKW in Neubrandenburg entwendet

Neubrandenburg - In der Nacht vom 01.09.18 zum 02.09.18 wurden in Neubrandenburg zwei PKW entwendet. Auf dem Parkplatz am Güterbahnbahn entwendeten unbekannte Täter einen grauen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen HH-AU 7544. Der zweite PKW, ein VW Golf 1 Cabriolet, war vor dem Diebstahl auf einem Parkplatz im Dükerweg abgestellt. Der Golf hat das amtliche Kennzeichen OD-OO 620. Er ist rot lackiert und mit einem roten Verdeck und schwarzen Felgen ausgestattet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

