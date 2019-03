Polizeipräsidium Neubrandenburg / Zwei Täter verbiegen ein ...

Zwei Täter verbiegen ein Verkehrszeich in der Mühlenstraße in 17139 Malchin (LK MSE)

Malchin -

Am 03.03.2019 gegen 17:50 Uhr informierte eine 51-jährige Zeugin die Polizei darüber, dass sie in Malchin in der Mühlenstraßen zwei männliche Personen dabei beobachtet hat, wie diese ein Verkehrszeichen (Zeichen 314 - Parkplatz mit Zusatzzeichen) bis zur Erde umbogen. Anschließend entfernten sich die beiden Täter zu Fuß vom Tatort. Umgehend wurden Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin zum Einsatz gebracht. Diesen gelang es anhand der Personenbeschreibung der Zeugin die beiden Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Malchin festzustellen. Bei diesen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 23 und 32 Jahren. Von den Beiden ist der 32-Jährige bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die beiden wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

