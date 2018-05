Polizeipräsidium Neubrandenburg / Zwei verletzte Beamte nach ...

Zwei verletzte Beamte nach Widerstandshandlungen in Malchin - LK Mecklenburgische Seenplatte

Malchin -

Nachdem ein Streit zwischen einem 27-jährigen Malchiner und seiner Mutter eskaliert war, widersetzte er sich den Weisungen zweier zwischenzeitlich herbeigerufener Polizeibeamter und verletzte diese durch Bisse in Hand und Unterarm. Der 27-Jährige ging gezielt mit Fäusten und Tritten gegen die Polizisten vor, wobei er nur unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt an einer Fortsetzung seiner Angriffe gehindert werden konnte. Aufgrund der schlechten psychischen Verfassung des jungen Mannes wurde ein Notarzt hinzugerufen. Er wurde auf freiwilliger Basis zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die beiden Beamten aus dem Polizeirevier Malchin, 56 und 25 Jahre alt, begaben sich zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Krankenhaus Demmin. Gegen den Angreifer wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

