Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / A 7 : ...

A 7 (Landkreis Kassel): Folgemeldung zum Fahrzeugbrand nach Unfall: Brand gelöscht; weiterhin Vollsperrung

Kassel - Das brennende Fahrzeug auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden, rund zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Kassel-Nord, ist mittlerweile gelöscht. Die Beeinträchtigungen der Sicht in Fahrtrichtung Süden bestehen daher nicht mehr. In Richtung Norden ist die A 7 weiterhin voll gesperrt.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ist der Pkw, bei dem es sich dem Kennzeichen zufolge um einen Ford gehandelt haben dürfte, komplett ausgebrannt. Das Wrack steht auf dem linken Fahrstreifen und muss nun geborgen werden. Zur Prüfung, ob der Fahrbahnbelag durch den Brand möglicherweise beschädigt worden ist, haben die Beamten der Autobahnpolizei die zuständige Behörde verständigt. Auch Betriebsstoffe und Löschflüssigkeiten sind über alle drei Fahrstreifen der Fahrbahn gelaufen, die nun zunächst gereinigt werden muss. Die Dauer der Vollsperrung ist derzeit nicht absehbar.

Es gilt folgende Umleitungsempfehlung: U47 ab Kassel-Nord über die zur AS Hann. Münden/Lutterberg

Nach derzeitigen Informationen sind bei dem vorausgegangenen Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, insgesamt drei Personen vermutlich nur leicht verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir berichten nach.

