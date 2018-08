Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Ahnatal (Landkreis ...

Ahnatal (Landkreis Kassel): Unfallflucht mit 13.000 Euro Schaden "Am Kammerberg": Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Kassel - Zu einer Unfallflucht mit rund 13.000 Euro Sachschaden kam es am späten Samstagabend in der Straße "Am Kammerberg" in Ahnatal im Landkreis Kassel. Ein 47-jähriger Ahnataler war dort mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gekracht, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Grund für den Zusammenstoß soll ein entgegenkommendes Fahrzeug gewesen sein, das mittig auf der Fahrbahn fuhr. Zu diesem Wagen, der von der Unfallstelle geflüchtet war, liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen aus diesem Grund nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gegen 22:50 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Der 47-Jährige war mit seinem VW Golf auf der Straße "Am Kammerberg" bergab in Richtung Rasenallee unterwegs, als ihm seinen Angaben zufolge in Höhe der Eisenacher Straße der bergauf fahrende Wagen mittig entgegenkam. Nur durch Ausweichen habe er einen Frontalzusammenstoß verhindern können, sei dabei aber gegen die linke Seite des am Fahrbahnrand geparkten Ford S-Max gekracht. An diesem war ein Schaden von ca. 8.000 Euro und am infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereiten Golf ein Schaden von rund 5.000 Euro enstanden. Der 47-Jährige und seine im Auto sitzende jugendliche Tochter blieben unverletzt. Von dem verursachenden Fahrzeug hatten Beide nichts Näheres erkennen können.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

