Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Autobahn 44 (Landkreis ...

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Autofahrer mit 1,3 Promille stürzt Böschung hinab: Aufwendige Bergung sorgte für Sperrungen

Kassel - Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum heutigen Freitag auf der A 44 von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw die Böschung hinab gestürzt. Dort kam der Wagen auf dem Geländer einer Unterführung zum Liegen. Der 52-jährige Fahrer des Pkw war bei dem Unfall eher leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er war offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abgekommen. Ein an der Unfallstelle bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,3 Promille ergeben. Für die aufwendige Bergung seines Pkw durch einen Kran musste der rechte, derzeit wegen einer Baustelle abgetrennte und allein geführte Fahrstreifen zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Baustelle.

Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 0:40 Uhr in Fahrtrichtung Kassel, kurz hinter der Anschlussstelle Breuna, zu dem Unfall gekommen. Der 52-Jährige aus Polen war mit seinem Opel Zafira dort nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinab gestürzt, wobei sich der Pkw überschlug. Der Opel wurde dadurch rundherum beschädigt. Die Beamten beziffern die Schadenshöhe auf etwa 3.000 Euro. Auch an dem Geländer war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die aufwendige Bergung des Opels dauerte bis 2:40 Uhr in der Nacht.

Der 52-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Beamten ließen ihm anschließend von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen, um für das weitere Verfahren die genaue Alkoholkonzentration in seinem Blut bestimmen zu lassen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, entließen sie ihn zudem erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß.

