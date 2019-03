Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Autobahn 7 ...

Autobahn 7 (Schwalm-Eder-Kreis): Pkw brennt nach Auffahrunfall völlig aus: Fahrer bleibt unverletzt

Kassel - Am heutigen Montagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 7 bei Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis in Fahrtrichtung Norden ein Auffahrunfall, bei dem der auffahrende VW Golf nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging und anschließend völlig ausbrannte. Der aus Lohrheim in Rheinland-Pfalz stammende 18-jährige Fahrer hatte sich rechtzeitig aus dem Wagen befreien können. Er war nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unversehrt geblieben, wurde aber vorsorglich von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, das er zwischenzeitlich bereits wieder verlassen konnte.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 7 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 18-Jährige war auf dem mittleren Fahrstreifen der A 7 in Richtung Norden unterwegs. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Malsfeld wechselte er den Fahrstreifen nach rechts und übersah aus bislang unbekannten Gründen einen dort fahrenden Sattelzug. Trotz einer Vollbremsung stieß er mit dem Auflieger des Sattelzuges zusammen, woraufhin sein Wagen in Brand geriet. Der aus Fambach in Thüringen stammende 59-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Auflieger war ein Schaden von 5.000 Euro entstanden. Den Totalschaden am VW Golf beziffern die Autobahnpolizisten auf ca. 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Fahrzeugwracks musste der rechte Fahrstreifen der in diesem Bereich dreispurigen Autobahn vorübergehend gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben dabei aus.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt.

