Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Baunatal: ...

Baunatal: Körperverletzung mit Messer bei Volksfest

Kassel - Am Sonntag, 16.9.2018, kam es gegen 01.20 Uhr während der Kirmesveranstaltung in Großenritte auf dem Festplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Erwachsenen Personen. Im Verlauf des Streites soll einer der Streitenden dem anderen eine Stichverletzung am Oberarm beigebracht haben, die ärztlich versorgt werden musste.

