Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Baunatal : ...

Baunatal (Lkr. Kassel): Mit frisch geklauten Gartengeräten im Auto Unfall gebaut: Zwei Männer festgenommen

Kassel - Nicht besonders erfolgreich waren in der Nacht zum Sonntag zwei mutmaßliche Diebe von Gartengeräten in Baunatal im Landkreis Kassel. Unmittelbar nachdem sie an zwei verschiedenen Orten aus Gartenhütten mehrere Geräte gestohlen hatten, bauten sie mit ihrem Pkw einen Unfall. Der Fahrer des anderen Wagens rief die Polizei. Die gerufene Streife fand anschließend bei der Unfallaufnahme das Diebesgut im Wagen der beiden Männer. Darüber hinaus war der 33-jährige Fahrer aus Kassel offenbar drogenberauscht und ohne Führerschein gefahren, weshalb gegen ihn nun zusätzlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Da der Pkw seinem ebenfalls im Auto sitzenden Komplizen, einem 24-Jährigen aus Helsa, gehört, leiteten die Beamten auch gegen ihn als Fahrzeughalter ein weiteres Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Den Unfall, der die Diebstähle auffliegen lassen sollte, hatten die beiden Tatverdächtigen gegen 4:40 Uhr gebaut. Der am Steuer sitzende 33-Jährige war mit dem VW Golf aus dem Wismarer Weg, einem verkehrsberuhigten Bereich, nach rechts in die Glücksburger Straße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt des von links kommenden und in Richtung Schweriner Straße fahrenden BMW eines 21-Jährigen aus Baunatal missachtet. Beide Pkw waren daraufhin zusammengestoßen und dabei ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden. Der 21-Jährige hatte anschließend die Polizei gerufen. Die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West in Baunatal entdeckte dann die Gartengeräte, unter anderem ein Benzin-Freischneider und ein Laubbläser, im Wagen der beiden Männer. Da sie sich zur Frage deren Herkunft sofort in Widersprüche verstrickten, hakten die aufmerksamen Beamten weiter nach. Einer der beiden Tatverdächtigen räumte schließlich ein, dass es sich dabei um Diebesgut handelt, dass sie erst unmittelbar zuvor aus zwei Gartenhütten im Wismarer Weg und der Schweriner Straße gestohlen hatten. Direkt nachdem sie von dort losgefahren waren, war es dann zu dem Unfall gekommen. Die Streife des Reviers Süd-West stellte die entwendeten Gartengeräte daraufhin sicher. Wie sich herausstellte, war mindestens eine der beiden betreffenden Gartenhütten gewaltsam aufgebrochen worden.

Die beiden Festgenommenen mussten die Beamten anschließend mit auf die Dienstelle begleiten, wo dem 33-Jährigen wegen des Unfalls zudem von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Durchsuchung ihrer Wohnungen entließen die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen der Einbrüche und des Unfalls dauern an und werden bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West geführt.

