Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Baunatal (Landkreis ...

Baunatal (Landkreis Kassel): Fahrradfahrer als Zeugen einer Unfallflucht in der "Neue Straße" gesucht

Kassel - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Fahrradfahrer, die am Dienstag letzter Woche (11. September) in Baunatal im Landkreis Kassel höchstwahrscheinlich einen Unfall beobachtet haben. Der Fahrer eines schwarzen VW Passats war beim Ausparken gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Pkw gestoßen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Zeugin hatte aus der Ferne beobachtet, wie Fahrradfahrer auf der Straße wegen des ausparkenden Passats warten mussten und dabei den Unfall aus unmittelbarer Nähe beobachtet haben dürften.

Wie die an dem Dienstag von der Zeugin zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14:00 Uhr. Der Fahrer des schwarzen Passats hatte zunächst in einer quer zur Fahrbahn liegenden Parklücke gegenüber der Hausnummer 24 in der Neuen Straße eingeparkt. Offenbar um die Position des Fahrzeugs nochmals zu korrigieren, fuhr er rückwärts aus der Parklücke heraus. Dabei fuhr er allerdings zu weit zurück und stieß mit seinem Fahrzeugheck gegen den auf der gegenüberliegenden Seite am Fahrbahnrand geparkten roten Peugeot 206. An dem Peugeot war dadurch ein Schaden von etwa 1.000 Euro am vorderen linken Kotflügel entstanden. Die Fahrradfahrer, wie viele es genau waren ist derzeit nicht bekannt, sollen wegen des Parkmanövers des Passats auf der Straße angehalten und gewartet haben. Offenbar erst als der Wagen nach dem Zusammenstoß wieder vorwärts in die Parklücke gefahren war, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. Als die Fahrradfahrer weitergefahren waren, parkte der VW Passat jedoch wieder rückwärts aus der Parklücke aus und flüchtete letztendlich in Richtung Birkenallee von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Wagens konnten Zeugen ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht laufen. Die Fahrradfahrer könnten dabei nun entscheidend weiterhelfen und möglicherweise Hinweise geben, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Passats gesessen hatte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun diese Fahrradfahrer oder andere, der Polizei bislang nicht bekannte Zeugen, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

