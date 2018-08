Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Baunatal: Unfallflucht am ...

Baunatal: Unfallflucht am ZOB: Weißer Passat fährt Fußgänger an und flüchtet

Kassel - Die Polizei sucht eine Fahrerin oder einen Fahrer einer weißen VW Passat Limousine, die am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) in Baunatal einen Fußgänger anfuhr, diesen verletzte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die Person am Steuer wird mit längeren, braunen Haaren beschrieben. Der 18 Jahre alte Fußgänger aus Baunatal erlitt Prellungen am Bein, nachdem er von dem Wagen angefahren und zu Boden geschleudert wurde.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall am gestrigen Donnerstagmorgen, 6:45 Uhr. Zu dieser Zeit querte der 18-Jährige zu Fuß die Carl-Bantzer-Straße und wollte den ZOB erreichen. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß. Der weiße Passat erfasste ihn mit dem vorderen, rechten Scheinwerfer, schleuderte ihn zu Boden und fuhr anschließend in Richtung Rudolf-Diesel-Straße weiter. Dort bog der Wagen nach rechts in die Maximilian-Kolbe-Straße ab und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Nun haben die für Unfallfluchten zuständigen Beamten der Verkehrsinspektion Kassel die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die weiße Passat-Limousine und deren Fahrer oder Fahrerin geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561 - 9100 zu melden.

