Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Calden (Landkreis ...

Calden (Landkreis Kassel): Folgemeldung zum Unfall zwischen Lkw und Bus: Drei Verletzte; weiterhin Vollsperrung

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 13:13 Uhr, veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall in Calden.)

Wie die am Unfallort in Calden im Landkreis Kassel eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar in ersten Meldungen berichten, sind bei dem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Linienbus offenbar drei Personen, der Lkw-Fahrer, der Busfahrer sowie ein Fahrgast, verletzt worden. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor. An beiden Fahrzeugen soll erheblicher Sachschaden entstanden sein. Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass der Lkw auf der Bundesstraße 7 von Westuffeln kommend unterwegs war. In Calden war er aus noch unbekannten Gründen mit dem in der Wilhelmsthaler Straße, unmittelbar an der Einmündung stehenden Linienbus zusammengestoßen.

Die B 7 / Holländische Straße im Bereich der Unfallstelle sowie die Wilhelmsthaler Straße in Richtung B 7 sind weiterhin voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de