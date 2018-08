Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Erstmeldung: Kassel: Lkw ...

Erstmeldung: Kassel: Lkw mit Kran bleibt an Fußgängerbrücke hängen

Kassel - Ein Lkw ist nach ersten Meldungen gegen 9:10 Uhr mit seinem Kran auf der Dresdener Straße an einer Fußgängerbrücke hängengeblieben. Zumindest der Lastwagen ist dadurch beschädigt worden. Es laufen Flüssigkeiten auf dem rechten Fahrstreifen aus. Die Feuerwehr ist zur Reinigung der Fahrbahn bereits vor Ort. Ob bei dem Unfall möglicherweise auch ein Schaden an dem Brückenbauwerk entstanden ist, ist gegenwärtig noch nicht abschließend geklärt. Die Straßenmeisterei ist zur Überprüfung der Brücke verständigt. Derzeit haben die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost den rechten Fahrstreifen der Dresdener Straße stadteinwärts, zwischen der Anschlussstelle Kassel-Nord und dem Speeler Weg, gesperrt. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de