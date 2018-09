Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Erstmeldung: Nordhessen: ...

Erstmeldung: Nordhessen: Tödlicher Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 Richtung Norden

Kassel - Auf der Autobahn 7 in Richtung Norden ist es zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden-Lutterberg gegen 10:40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal in ersten Meldungen berichten, handelt es sich offenbar um einen Auffahrunfall, an dem mindestens zwei Lkw beteiligt sind. Der Fahrer des auffahrenden Klein-Lkws ist noch an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Die A 7 ist in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung kann momentan nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Es gilt folgende Umleitungsempfehlung: Kassel-Nord abfahren und der U43 oder U47 folgen.

Hinweis an Medienvertreter: Wir bitten bei einer Bildberichterstattung zu berücksichtigen, dass Angehörige des Verstorbenen noch nicht verständigt worden sind.

Wir berichten nach.

