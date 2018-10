Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Eschwege ...

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis): Vermisster 43 Jahre alter Steven D. ist wieder da

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere am Montag, um 23:57 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4076909 veröffentlichte Pressemeldung zur Suche nach dem Vermissten.)

Der seit Montagnachmittag aus dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege vermisste und von der Kasseler Polizei mit einer Pressemitteilung seit Montag gesuchte 43 Jahre alte Steven D. ist wieder da. Nach einem Hinweis aus der psychiatrischen Einrichtung konnte der Vermisste bei Angehörigen in Eschwege wohlbehalten angetroffen werden. Die Angehörigen brachten den 43-Jährigen zur weiteren Behandlung zurück in die Einrichtung.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

