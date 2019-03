Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Fuldabrück : ...

Fuldabrück (Lkr. Kassel): Heller VW Golf oder Polo beschädigt geparktes Auto; Fahrer flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel - Der bislang unbekannte Fahrer eines hellen VW Golf oder Polo beschädigte am gestrigen Dienstagabend in Fuldabrück-Dittershausen beim Wenden einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf einen mutmaßlich im Heckbereich beschädigten hellen Golf oder Polo oder den flüchtigen Fahrer geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall gestern, gegen 19:20 Uhr, in der Schulstraße. Ein Zeuge hatte den Vorfall aus der Ferne beobachtet und konnte der gerufenen Streife des Polizeireviers Ost später den hellen Pkw beschreiben, von dem er allerdings kein Kennzeichen ablesen konnte. Der Wagen soll zunächst die Schulstraße von Dennhausen kommend in Richtung Dittershausen befahren und dann in der Hofeinfahrt des Dorfgemeinschaftshauses gewendet haben. Beim Rückwärtsfahren sei er dann gegen den am Fahrbahnrand geparkten VW Golf gestoßen. An diesem Wagen waren dadurch Dellen und Kratzer an der rechten hinteren Tür entstanden. Den Schaden beziffern die eingesetzten Beamten auf etwa 2.000 Euro. Die Fahndung nach dem flüchtigen Verursacher führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den im hinteren Bereich beschädigten VW Golf oder Polo oder dessen bislang unbekannten Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

