Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Fuldatal (Landkreis ...

Fuldatal (Landkreis Kassel): Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss fährt auf Motorroller auf

Kassel - Ein Autofahrer ist am gestrigen Donnerstagnachmittag in Fuldatal-Ihringshausen im Landkreis Kassel auf einen Motorroller aufgefahren. Der Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Wie sich herausstellten sollte, war der 38-jährige Autofahrer aus Kassel weder im Besitz einer Fahrerlaubnis noch nüchtern. Er stand offenbar unter Drogeneinfluss, zudem fanden die eingesetzten Beamten bei ihm verschiedene Betäubungsmittel. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Drogenbesitzes verantworten.

Wie die zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 16 Uhr auf der Veckerhagener Straße. Beide Fahrer waren im dortigen Baustellenbereich hintereinander von der Ortsmitte kommend in Richtung Simmershausen unterwegs. An der Haltestelle "Kirche" musste der aus Fuldatal stammende 42-jährige Rollerfahrer hinter einem stehenden Linienbus anhalten, was der 38-Jährige am Steuer eines Audi A4 offenbar zu spät bemerkte. Er fuhr auf das Zweirad auf, wodurch der 42-Jährige von seinem Roller geschleudert wurde und auf die Straße stürzte. Glücklicherweise hatte er sich dabei nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort bereits wieder entlassen werden. An dem Pkw war bei dem Unfall ein Frontschaden entstanden und das Heck des Rollers eingedrückt worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen gegen Beifahrer wegen Strafvereitelung

Wie die Beamten darüber hinaus berichten, gaben sowohl der 38-Jährige als auch sein 52-jähriger Beifahrer an der Unfallstelle an, dass der 52-Jährige zur Unfallzeit am Steuer des Audis gesessen habe. Aufgrund anderslautender und eindeutiger Zeugenangaben, richtete sich der Verdacht der Beamten hinsichtlich der Fahrereigenschaft jedoch im weiteren Verlauf gegen den 38-Jährigen. Gegen den 52-Jährigen leiteten sie aus diesem Grund ein Verfahren wegen Strafvereitelung ein.

Der 38-Jährige musste die Beamten anschließend mit zur Dienststelle begleiten, wo sie ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen ließen. Die bei ihm gefundenen Betäubungsmittel, kleinere Mengen an Amphetamine, Ecstasy-Tabletten und Marihuana, stellten sie sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 38-Jährigen wieder auf freien Fuß.

