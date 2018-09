Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Fuldatal (Landkreis ...

Fuldatal (Landkreis Kassel): Rüttelplatte von Baustelle an Dörnbergstraße gestohlen

Kassel - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in eine Baustelle in Fuldatal-Ihringshausen im Landkreis Kassel eine Rüttelplatte gestohlen. Bei der gestohlenen Baumaschine handelt es sich um ein Gerät von Wacker Neuson, Modell 6000, im Wert von ca. 3.000 Euro. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Rüttelplatte geben können.

Der Diebstahl war einem Mitarbeiter der Baustelle an der Dörnbergstraße, nahe der B 3, bei Arbeitsbeginn am gestrigen Montagmorgen, um 6:30 Uhr aufgefallen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Zuletzt am Freitagmittag hatte ein Mitarbeiter die Baumaschine auf der Baustelle gesehen. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ist derzeit unklar, wie die Täter auf das umzäunte Baustellengelände gelangten. Zum Abtransport der mehrere hundert Kilogramm schweren Rüttelplatte werden sie jedoch ein Fahrzeug benötigt haben.

Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die den Ermittlern des Polizeireviers Nord Hinweise auf den Verbleib der Rüttelplatte geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

