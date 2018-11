Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Gemünden-Schiffelbach ...

Gemünden-Schiffelbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Tödlicher Verkehrsunfall

Kassel - Am heutigen Donnerstag kam es um 15:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Gemünden-Schiffelbach.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Frankenberg berichten, befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 56-jährige mit ihrem Fahrzeug die L 3073 aus Richtung Wohratal-Halsdorf kommend in Richtung Gemünden. Ca. 50 Meter vor dem Abzweig nach Schiffelbach, geriet die 56-jährige mit ihrem Fahrzeug aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug eines 70-jährigen zusammen, der die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 70-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 56-jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Marburg ein Sachverständiger beauftragt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landstraße bis ca. 19:45 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt.

