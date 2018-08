Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Hofgeismar (Landkreis ...

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Brand in leerstehendem Gebäude Ursache noch unklar

Kassel - Am gestrigen späten Montagabend kam es in Hofgeismar im Landkreis Kassel zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Das Feuer hatte Teile des Dachstuhls beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

Wie die am Abend vor Ort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Brand gegen 23:10 Uhr. Bei dem davon betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Nebengebäude auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße. Das Haupthaus war von dem Feuer nicht betroffen. Das Nebengebäude, in dem sich eine Wohnung, Garagen und ein Büro befindet, ist zurzeit nicht bewohnt und befindet sich in Renovierung. Der Brand war offenbar im Bereich des Obergeschosses des Gebäudes ausgebrochen. Durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr, konnte das Ausmaß des Schadens auf den Dachstuhl begrenzt werden. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten die Brandstelle am Abend für die weitere Ermittlungen zur Brandursache.

