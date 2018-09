Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Hofgeismar (Landkreis ...

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Brand einer Gemeinschaftsunterkunft; bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel - Am gestrigen Samstagabend kam es zum Brand einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofgeismar. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, haben sich bei den ersten Ermittlungen bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Mehrere Anrufe hatten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte konnte festgestellt werden, dass ein Zimmer im 1. Obergeschoss brannte. Durch die starke Rauchentwicklung mussten die Bewohner die Unterkunft verlassen und wurden anschließend in verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Das betreffende Zimmer brannte vollständig aus, der Sachschaden wird von den Ermittler auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werde durch das zuständige Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

