Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Immenhausen (Landkreis ...

Immenhausen (Landkreis Kassel): Folgemeldung: 75-Jährige schwer verletzt; Unfallstelle nun wieder frei

Kassel - In Immenhausen im Landkreis Kassel ist es gegen 15:40 Uhr in einem Kreisverkehr am Ortseingang, von Espenau kommend, zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Meldungen ist dort ein Pkw auf der Seite gelandet. Derzeit dauern die Rettungsmaßnahmen noch an, weshalb zur Anzahl verletzter Personen oder zur Art und Schwere der Verletzungen noch keine Informationen vorliegen. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen Alleinunfall handeln. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Ein Rettungshubschrauber ist im Bereich der Unfallstelle gelandet.

Wir berichten nach.

