Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Immenhausen (Landkreis ...

Immenhausen (Landkreis Kassel): BMW-Kombi geklaut: Polizei sucht Zeugen

Kassel - Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter eines Autodiebstahls geben können, der sich in der Nacht zum heutigen Freitag in Immenhausen ereignete. Unbekannte stahlen dort einen grauen BMW 560 L im Wert von mehreren Tausend Euro. Von dem Wagen mit den amtlichen Kennzeichen KS-Z 4006 fehlt bislang jede Spur.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr, der Wagen stand am späten Donnerstagabend noch vor dem Haus, und 6 Uhr, als er benutzt werden sollte, eingrenzen. Bislang ist unklar, wann und wie die Autodiebe zuschlugen. Den BMW, Erstzulassung 2007, hatten sie in der Straße ""Über der Kampwiese" gestohlen und waren in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet. Die Fahndung nach dem Kombi brachte bislang keinen Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

