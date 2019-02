Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: 28-Jähriger auf ...

Kassel: 28-Jähriger auf Unterer Königsstraße mit Flasche niedergeschlagen: Ermittler suchen wichtigen Zeugen

Kassel - Die Ermittler des Polizeireviers Mitte suchen derzeit den bislang unbekannten Zeugen eines Angriffs auf einen 28-Jährigen mitten auf den Gleisen der Unteren Königsstraße in Kassel. Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum Samstag, dem 9. Februar ereignet. Der 28-Jährige war dort von einem anderen Mann mit einer Flasche niedergeschlagen und dann offenbar seines Bargelds beraubt worden. Der Zeuge war dem Opfer zu Hilfe gekommen. Da die Ermittler mittlerweile einen Tatverdacht haben, könnte die Aussage dieses unbekannten Augenzeugen nun von großer Bedeutung für die weiteren Ermittlungen sein.

Eine Streife des Innenstadtreviers war in der besagten Nacht, gegen 4:40 Uhr, zunächst wegen einer Schlägerei in die Untere Königsstraße gerufen worden. Dort trafen die Beamten aber nur noch auf das Opfer, den 28-Jährigen aus Kassel. Er musste anschließend mit blutenden Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach dem Täter, der ihn mit einer Flasche niedergeschlagen haben soll, führte zunächst nicht zum Erfolg.

Zuvor Streit an Spielautomaten in Bar

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen und der späteren Vernehmung des Opfers herausstellte, soll der Täter den 28-Jährigen bereits zuvor in einer Bar in der Unteren Königsstraße an einem Geldspielautomaten aufdringlich nach Geld gefragt und im weiteren Verlauf mit ihm in Streit geraten sein. Auch diesbezüglich suchen die Ermittler des Reviers Mitte noch Zeugen. Als der 28-Jährige später die Bar verließ, war er von dem Unbekannten beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich der Straßenbahngleise mit der Falsche angegriffen und niedergeschlagen worden. Da das Opfer später auch das Fehlen seines Bargelds feststellte, ermittelt die Polizei nun neben der gefährlichen Körperverletzung auch wegen Raubes.

Zeuge soll Täter von Opfer runtergezogen haben

Wie der 28-Jährige weiterhin zu dem Vorfall schilderte, könne er sich trotz der durch die Schläge entstandenen Benommenheit noch vage an den Zeugen erinnern, der den nunmehr auf ihm liegenden Täter von ihm herunterzog. Es soll sich bei dem Helfer um einen kräftigen, dunkelhäutigen Mann mit blauem T-Shirt gehandelt haben.

Die Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten nun diesen Zeugen oder Zeugen des vorherigen Streits in der Bar sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de