Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel 70-jähriger Mann ...

Kassel 70-jähriger Mann vermisst

Kassel - Seit gestern Abend wird der 70-jährige Norbert Röse vermisst. Herr Röse ist Patient einer Klinik in Kassel-Harleshausen und hat sich gestern in den frühen Abenstunden vom Klinikgelände entfernt. Herr Röse benötigt Medikamente und wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm gross, schlank, graues Haar, blaue Augen, bekleidet mit Jeans und Pullover. Hinweise bitte an die Polizei Kassel unter 0561 9100.

Axel Rausch Erster Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23